Putin'den Biden'a küfür yanıtı: Söylediklerimi haklı çıkardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisine yönelik küfür içerikli açıklamalarının, Moskova’nın, neden ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğinin ispatı olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 08:36
Putin'den Biden'a küfür yanıtı: Söylediklerimi haklı çıkardı
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Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, Biden'ın, seçim kampanyası konuşmasında kendisine yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmasını "kinayeli bir şekilde" değerlendirdi.

Bir süre önce ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden’ı tercih ettiğine yönelik açıklama yaptığını anımsatan Putin, gülümseyerek, “Her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki” dedi.

Putin, Biden’ın kendisine teşekkür etmesini beklemediğini belirterek, “Bana ‘Aferin Volodya, bana yardımcı olduğun için teşekkürler’ diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlıyoruz ve bu tamamen yerinde bir tepki, yani ben haklıydım” diye konuştu.

The Hill'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası kapsamında California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamalarının "küstahça" ve "utanç verici" olduğunu söylemişti.

The Hill'in haberine göre, ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası kapsamında California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanmıştı.


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