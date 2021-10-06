Büro Emekçileri Sendikası, TÜİK'in enflasyon rakamlarını düşük buldu

06 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Büro Emekçileri Sendikası’nın (BES) “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması”ndaki hesaplamaya göre, eylül ayında TÜFE aylık olarak yüzde 1.7, yıllık olarak yüzde 42.83 arttı. Ayrıca hükümetin kamu emekçilerine ikinci altı ay için reva gördüğü yüzde 3 maaş artışı TÜİK’in hesaplamalarına göre bile enflasyonun altında kaldı. TÜFE, sadece temmuz-eylül döneminde (üçüncü çeyrek) yüzde 4.23 oldu. Yine BES’in hesabına göre üçüncü çeyrek enflasyonu yüzde 4.23 değil, yüzde 8.58 oldu. Yani kamu emekçileri 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ücretlerinde 5.58 puan kayba uğradı.

45 PUANLIK FARK

Yine TÜİK’e göre eylül ayı gıda enflasyonu yüzde 0.50. Sendikaya göre ise bu oran yüzde 1.77. Sendika, kamu emekçilerinin enflasyonunun yıllık yüzde 19.58 olan TÜİK enflasyonunun 23.25 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 42.83 olduğuna dikkat çekti. Araştırmada, “Yıllık gıda enflasyonu ise TÜİK rakamlarının 45.64 puan üzerinde tamı tamına yüzde 74.43 olmuştur” denildi. TÜİK’e göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 28.79’du.