Erdal Sağlam, kurdaki asıl sıçrama için tarih verdi: 'Bu iktidar artık enflasyonu toparlayamaz'

05 Ekim 2021 Salı, 12:12

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ağustos ayında, 19,25 olan enflasyon oranı 19,28'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 33,83 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 1,55 artış kaydetti. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 30,5, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 43,96 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül enflasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada ise enerji fiyatlarına dikkat çekti. TCMB, eylül enflasyonunda artışta enerji fiyatlarının etkili olduğunu ifade etti.

'ENFLASYONUN 20 BANDINDA DOLAŞACAĞI KESİNLEŞTİ'

Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, 5 Ekim tarihli, 'Bu iktidar artık enflasyonu ve kurları toparlayamaz' başlıklı yazısında, son açıklanan enflasyon rakamlarına ve Merkez Bankası'nın ekim ayında gerçekleşecek toplantısına değindi.

Sağlam, "Eylülde düşeceği söylenen enflasyon artmaya devam etti. Eylül sonunda yüzde 19.58’e ulaşan yıllık enflasyonun bundan sonra yüzde 20 bandında dolaşacağı da kesinleşti diyebiliriz" dedi.

KURDAKİ ASIL SIÇRAMA İÇİN TARİH VERDİ

"Artan yıllık enflasyon nedeniyle negatif reel faiz oranı büyürken, bir süredir yukarı giden dolar kuru 40 kuruş civarında arttı" ifadelerini kullanan Sağlam, "Merkez Bankası’nın ekim toplantısında faiz indirimlerine devam etmesi beklentisi korunurken kurlardaki asıl sıçramanın faiz kararından sonra yaşanması muhtemel" diye yazdı.

'İPİN UCU KAÇTI'

"İktidarın bile bile uyguladığı yanlış ekonomi ve para politikaları sonucu, hem kurlarda hem de enflasyonda ipin ucunu elinden kaçırdığını artık rahatlıkla söyleyebiliriz" diyen Sağlam, "Bundan sonra alacağı kararlara bağlı olacak ama enflasyon ve kur seviyesinin artmaya devam edeceği de aşikâr" yorumunda bulundu.

'İKTİDARIN EKONOMİYİ TOPARLAMASININ İMKANI KALMADI'

Sağlam, yazısına şöyle devam etti:

"Bu kötü gidişin geri çevrilmesi için ise iktidarın gerçekten radikal adımlar atıp yapısal tedbirlere yönelmesi, bağımsız merkez bankası gibi radikal kurumsal tedbirler alması gerekecek. Seçimin yaklaştığı, iç ve dış siyasi sorunların büyüdüğü bir iklimde iktidarın bu kararları alıp uygulaması ise imkânsız."

"Bu çerçevede mevcut iktidarın, seçim ne zaman yapılırsa yapılsın, ekonomide ipleri yeniden ele alabilmesi, kurlardaki ve enflasyondaki bu trendi durdurabilmesi, ekonomiyi toparlamasının pek bir imkânı kalmamış gözüküyor."

Erdal Sağlam'ın 5 Ekim tarihli, 'Bu iktidar artık enflasyonu ve kurları toparlayamaz' başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.