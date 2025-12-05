Büro emekçilerinden kamudaki maaş adaletsizliğine tepki: ‘Hakkaniyet ve adalet kavramlarını ayaklar altına almıştır’

Kamudaki bazı kariyer meslek mensupları ile bazı üst düzey bürokratlara yaklaşık 30 bin liraya varan tutarda seyyanen zam yapılmasını öngören ve diğer emekçileri bu düzenlemeden mahrum bırakan teklif emekçilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Büro Emekçileri Sendikası (BES) düzenlemeyi Meclis önünden eleştirdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada “Kamu emekçilerine yoksulluğu reva gören politikaları reddediyoruz” denildi.

‘MERKEZ-TAŞRA AYRIMI DERİNLEŞTİRİLMESİN’

Söz konusu düzenlemenin, ayrımcı ve ücret adaletinden yoksun bir düzenleme olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Bütün kamu emekçilerinin ücretleri yüksek enflasyon altında yoksulluk sınırının altında kalmışken bu düzenleme tüm kamu emekçilerinin tepkisine neden olmuş, hakkaniyet ve adalet kavramlarını ayaklar altına almıştır. Yapılan düzenleme, Toplu Sözleşme sürecinin göstermelik olduğunun yandaş sendikalarla hükümet arasında danışıklı dövüşten ibaret olduğunun itirafıdır. Kamu emekçileri ve emeklileri yoksullaştırılmaktadır. Kamu emekçileri artık yoksulluk sınırı olan 95 bin TL’nin altında maaş almaktadır.

Kamu emekçilerinin fazla mesaileri, nöbet ücretleri, havacılık tazminatı, havuz paraları, giyim yardımları, harcırahları, aile ve çocuk yardımları, lojmanları, kreşleri ya kaldırılmış ya kapatılmış ya da pul olmuştur. Kamu emekçilerinin 3600 ek gösterge talebi görmezden gelinmiş, emeklilikte insanca yaşam hakkı, özel hizmet zammı, seyyanen zam, ek ödeme gibi ücret unsurlarının prime esas kazancın dışında bırakılmak suretiyle yok edilmiştir.

Durum böyleyken yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının biraz üzerinde bir ücrete mahkûm edilen kamu emekçilerinin ve emeklilerinin görmezden gelinerek, üst kademe yöneticileriyle sınırlı bir düzenleme yapılması kabul edilemez, kabul etmiyoruz! Üst kademe yöneticilerinin ücretlerinde anlamlı iyileştirmeler yapılırken, diğer tüm kamu emekçilerinin düzenleme dışında bırakılmasını, merkez-taşra ayrımının derinleştirilmesini reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘TÜM KAMU EMEKÇİSİNE YAPILSIN’

Açıklamada son olarak şunlar ifade edildi: “Ücret adaletinin sağlanmadığı koşullarda anlayış, saygı ve dayanışmadan bahsedilemeyeceği gibi nitelikli bir kamu hizmetinden de bahsedilemez. 2026 Bütçesinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacağı önümüzdeki günlerde ücret adaletsizliğini, ayrımcılığı körükleyen değil, iş barışını, çalışanlar arasındaki dayanışmayı, ekip olabilmesini sağlayan adil bir ücret düzenlemesi talep ediyoruz.

Kamu emekçilerini yoksullaştıran değil, insanca yaşayacağı bir ücrete kavuşturacak bir düzenleme bekliyoruz. Bu ülkede değer yaratan kamu emekçileri ve emeklileri olarak; vergi, maliye, yargı, sosyal güvenlik, meteoroloji, gençlik ve spor, içişleri, nüfus, iş ve işçi bulma hizmetlerini alın teriyle üretenler olarak bütçeden hakkımızı istiyoruz. Yapılan düzenlemenin kapsamının genişletilerek tüm kamu emekçilerinin ücretlerinde iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz.”