Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi: 'İçişleri Bakanlığı’nın verdiği cezalar keyfi'

06 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

İçişleri Bakanlığı’nın, 1.5 yıl önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlükten kaldırılan “Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğini” uyguladığı ortaya çıktı.

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, İçişleri Bakanlığı’nın kendi yönetmeliğinde düzenleme yapması gerekirken keyfi uygulamalarla personele hukuksuz disiplin cezaları verdiğini belirtti.

30 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle; kurumların disiplin kurullarının kurulması, disiplin amirlerinin görev ve yetkileri yeniden belirlendi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddede ise kamu idarelerinin de iç yönetmeliklerini bu genel yönetmeliğe uyumlu hale getirmeleri için en fazla altı ay süre tanındı. Kurumların, bu süre içinde “uyum yönetmeliğini” yayımlaması gerekiyordu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Hamzaçebi, ortada hukuken bir boşluk olduğuna dikkat çekerek “30 Ekim 2021’e kadar düzenleme yapması gereken Bakanlık belirsiz ortamda bir yıldır keyfi uygulamalarla personele hukuksuz olarak disiplin cezaları vermektedir” dedi. Hamzaçebi, “Bakanlıkta mühendis olarak görev yapan bir çalışanın eski yönetmeliğe göre disiplin amiri daire başkanı idi. 30 Ekim 2021’den sonra işlenen fiillere göre bu mühendise, uyum yönetmeliği olmamasına karşın disiplin amiri olarak genel müdür ceza vermektedir. Yeni düzenleme yapılmadığından şu an genel müdürün ceza verme yetkisi yok”

KAMUDA DA HUKUKSUZLUK

Cumhurbaşkanılığı hükümet sisteminin yarattığı yoğunluk nedeniyle yönetmeliğin aksadığına dikkat çeken Hamzaçebi, “Tuz kokmuş misali, hukuksuzluk kamu yönetimine de sirayet etti. Herkes kendi hukukunu uyguluyor. 30 Ekim 2021’den itibaren bakanlığın personeline verdiği uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, memurluktan çıkarma cezaları keyfidir, hukuksuzdur” dedi.