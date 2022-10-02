İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Allah şehitliği keşke bize nasip etse, benim duam odur'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan polis memuru Mustafa Çalışgan'ın Tokat'ta yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada “Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan özel harekat polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın Tokat'taki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Soylu, Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Şehidin annesi Perihan Tekin'in evinin önüne gelerek baba Mehmet Çalışgan ve aile bireylerine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin tabutuna örtülen Türk bayrağı ile fotoğrafını babasına teslim etti.
Soylu, burada yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet dileyerek, "Milletimizin başına bela olan terör örgütü... Sınırımızın ötesinde arkadaşlarıyla hepimizin hayranlıkla izlediği, oraya gittiğimiz zaman cesaretlerine, milletimizin nazarıyla, dualarıyla baktığımızda büyük bir görevi ifa ediyorlar. Üs bölgesine sızma esnasında iki teröristi etkisiz hale getirdiler. Hocam biraz önce Abdulhakim Arvasi'nin sözünü söyledi. 'Senin sevdiklerine dost bakıyoruz. Seni sevmeyen düşmanlara düşman bakıyoruz'. Terör örgütünü orada beslemeye, sınırlarımızın ötesinde beslemeye çalışanların attığı anti tank füzesi ile yaralanarak gazi oldu. Ardından da şehit oldu" ifadelerini kullandı.
Şehitlerin kendilerine büyük bir sorumluluk bıraktığını vurgulayan Soylu, "Bunun farkındayız. Bizim sorumluluğumuz, onlara mahcup olmamaktır. Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun. Ateş düştüğü yeri yakar. İçerlerindeki kor büyüktür ama peygamber efendimize komşu olmuştur" dedi.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Ünlü yazarın gizemi çözüldü
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
- Mahalleli direğe bağladı, bırakılan not dikkat çekti
- İstanbul'da yağış etkili oldu
- Üniversiteden 121 liralık uçak
- Bu manşeti atanlar! Utandınız mı?
- 6'lı masada 'hız' hamlesi