Büro-İş Sendikası'ndan Adalet Bakanlığı sınavlarına tepki

Hükümet daha önce söz vermesine karşın mülakatları kaldırmadı. Hatta tam tersine mülakatlar yaygınlaştırıldı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00
Büro-İş Sendikası'ndan Adalet Bakanlığı sınavlarına tepki
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Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın geçen günlerde NOW TV tarafından kaydedilen “torpil yazışması” iddialarını anımsattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu iddialarla ilgili olarak, “Bizim tek kriterimiz liyakat. Talepler gelir. İktidardan da gelir muhalefetden de gelir. Bize herkes ulaşabilir, herkes mail atabilir, herkes cep telefonuyla arayabilir. Bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Torpil vesaire iddialarını reddediyoruz” demişti.

"KAMUYA AÇIKLANMALI"

Büro-İş Başkanı Hamzaçebi, Bakan Tunç’un bu iddialarda gündeme gelen kişilerin yazılı sınavda kaçıncı olduklarını, bu kişilerin sınavları kazanıp kazanmadığını, birinci olan veya yüksek puan alıp elenenlerin neden elendiğini, sınav kriterlerinin neler olduğunu, objektif yapılıp yapılmadığını kamuya açıklaması gerektiğini söyledi. Bütün emekçileri haklarını aramak için dava açmaya, açamayacak olanları da hukuki destek için sendikaları ile irtibata geçmeye çağıran Hamzaçebi, “Cumhurbaşkanı ‘Mülakatlar kalkacak’ dedi ancak halen daha kalkmadı. Hükümete yerel seçimde verilen derslerden birisi de bu sözün yerine getirilmemesiydi. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can görevden alınmalı. Sıralamaya girip derece yapan başarılı arkadaşların mağduriyeti giderilmeli. Mülakatlar hemen kaldırılmalı” ifadelerini kullandı.  


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