Büro-İş Sendikası'ndan Adalet Bakanlığı sınavlarına tepki
Hükümet daha önce söz vermesine karşın mülakatları kaldırmadı. Hatta tam tersine mülakatlar yaygınlaştırıldı.
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın geçen günlerde NOW TV tarafından kaydedilen “torpil yazışması” iddialarını anımsattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu iddialarla ilgili olarak, “Bizim tek kriterimiz liyakat. Talepler gelir. İktidardan da gelir muhalefetden de gelir. Bize herkes ulaşabilir, herkes mail atabilir, herkes cep telefonuyla arayabilir. Bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Torpil vesaire iddialarını reddediyoruz” demişti.
"KAMUYA AÇIKLANMALI"
Büro-İş Başkanı
Hamzaçebi, Bakan Tunç’un
bu iddialarda gündeme
gelen kişilerin yazılı sınavda
kaçıncı olduklarını, bu
kişilerin sınavları kazanıp
kazanmadığını, birinci
olan veya yüksek puan alıp
elenenlerin neden elendiğini,
sınav kriterlerinin neler
olduğunu, objektif yapılıp
yapılmadığını kamuya
açıklaması gerektiğini
söyledi. Bütün emekçileri
haklarını aramak için
dava açmaya, açamayacak
olanları da hukuki destek
için sendikaları ile irtibata
geçmeye çağıran Hamzaçebi,
“Cumhurbaşkanı ‘Mülakatlar
kalkacak’ dedi ancak halen
daha kalkmadı. Hükümete
yerel seçimde verilen
derslerden birisi de bu sözün
yerine getirilmemesiydi.
Adalet Bakan Yardımcısı
Ramazan Can görevden
alınmalı. Sıralamaya girip
derece yapan başarılı
arkadaşların mağduriyeti
giderilmeli. Mülakatlar
hemen kaldırılmalı”
ifadelerini kullandı.
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