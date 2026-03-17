Büro-İş’ten Adalet Bakanlığı’na mülakat çağrısı: ‘Bakanın samimiyet testi olacak’

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Adalet Bakanlığı personeli için yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü bölümünün de tamamlandığına işaret etti. Sınava giren adayların mülakat sonuçlarının açıklanmasını beklediklerine işaret eden Hamzaçebi, “Bir yandan da ‘hakları yenilecek mi’ endişesini taşıyorlar.

Mülakat konusunda Adalet Bakanlığı’nın karnesi çok da iyi değil. Hatırlanacağı üzere bir önceki sınavda ‘torpile aracılık’ iddiaları basına da yansımıştı. Hatta o dönemlerde 10 kişilik kadroda 5 kişi yazılıyı kazanıyor ve bu 5 kişi içerisinden yüksek puan alan ve sıralamaya giren 1 kişinin vicdana, ahlaka, insanlığa sığmayan nedenlerle elenip 4 kişinin atamasının yapıldığını biliyoruz” dedi.

‘SAMİMİYET TESTİ’

Yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ilk açıklamalarında, “haktan, hukuktan, adaletten yana bir tutum izleyeceğini” vurguladığını anımsatan Hamzaçebi, mülakatların yeni bakan ve bakan yardımcıları için de “samimiyet testi” oluşturacağını söyledi. Hamzaçebi, “Sendika olarak talebimiz ve beklentimiz net. Öncelikle Cumhurbaşkanının söz verdiği halde yerine getirilmeyen mülakatların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Kimsenin hakkının yenilmemesini, yazılı sınav puanına göre en yüksek puan alanlardan başlanarak sonuçların bir an önce açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu.