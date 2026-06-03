Bürokrasi barikat ördü ama madenciler direniyor: 'O hesaplara para yatacak, başka yolu yok!'

Bakanların şahitliğinde verilen sözler çiğnendi, madencinin payına yine oyalama ve polis barikatı düştü. Haklarını alana kadar geri adım atmayacaklarını haykıran Doruk Maden işçileri, Ankara’nın tüm girişlerinde kurulan abluka ve baskılara rağmen sermayenin merkezine, holding binasına yürümekte kararlı.



Beypazarı çıkışında direnişlerini sürdüren Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, hak aradıkları her an karşılarına polis bariyerleri ve bürokratik engeller çıkarıldığını belirterek, "Eğer bu ülkede işçi hakkını aradığında cezaevine gidiyorsa, o zaman doğrudan kölelik kanunu çıkarsınlar da adımızı bilelim" diyerek tepki gösterdi.

Eskişehir Mihalıççık’ta bulunan Doruk Maden sahasında çalışan ve aylardır ödenmeyen maaşları ile kıdem tazminatları için yer altında açlık grevi yaparak direnişin ilk meşalesini yakan maden işçileri, bir kez daha sermayenin yalanları ve devletin barikatlarıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz nisan ayında yalın ayak Ankara’ya yürüyerek taleplerini Bakanlık koltuklarında oturanlara kabul ettiren işçiler, verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

‘AÇLIK GREVİNDEN ANKARA YOLLARINA’

Doruk Maden işçilerinin direnişi, TMSF bünyesindeyken Yıldızlar SSS Holding’e devredilen madende haklarının gasp edilmesiyle başladı. Kıdem tazminatları, aylardır ödenmeyen maaşları ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı seslerini duyurmak isteyen işçiler, ilk olarak maden ocağında kendilerini yer altına kilitleyip açlık grevi yaparak eyleme geçmişti. Buradan aldıkları güçle, 12 Nisan’da Ankara’ya doğru "Hak Yürüyüşü" başlatan ve Kurtuluş Parkı ile Enerji Bakanlığı önünde polisin saldırısına, göz altılarına maruz kalan madenciler, taleplerini üç bakanın şahitliğinde patrona kabul ettirmişti. Ancak aradan geçen sürede işçilerin haklı taleplerinin yalnızca küçük bir kısmı "çerez parası" gibi hesaplara yatırıldı.

DEVLET SERMAYEYE KALKAN OLDU

Ankara’da üç bakanın ve emniyet müdürünün şahitliğinde 15 Mayıs’a kadar süre isteyen, ardından sürekli oyalama taktikleriyle süreci Haziran ayına kadar sürdüren şirket ve bürokrasi, işçinin sabrını taşırdı. Haklarının yalnızca beşte birinin hesaplara yatırıldığını, bazı arkadaşlarına ise hiç ödeme yapılmadığını belirten madenciler yeniden Ankara’ya yürümek istediğinde karşılarında kolluk kuvvetlerini buldu.

1 İŞÇİYE KARŞILIK 6 POLİS

İşçilerin seyahat özgürlüğünü engellemek için Beypazarı Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsler İçişleri Bakanlığı ve emniyetin baskısıyla son dakika iptal ettirildi. Bununla da yetinilmeyip madencilerin anlaştığı özel turizm firmaları tehdit edilerek kaporalarına el konuldu, şoförlerin ehliyetleri üzerinden baskı kuruldu. Kendi şahsi araçlarıyla yola çıkan işçilerin önüne ise Beypazarı çıkışındaki Oğuzkent mevkiinde Çevik Kuvvet ve TOMA’lardan oluşan devasa bir abluka ordusu dikildi. 100 işçinin karşısına 600 polis yığan iktidar, her 10 kilometrede bir kimlik kontrolü işkencesiyle madenciyi yıldırmaya çalışıyor.





YARIN HOLDİNGİN KAPISINA DAYANACAKLAR

Sermayenin ve onun koruyuculuğuna soyunan bürokrasinin bu tehditlerine karşı emekçiler vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, hak aradıkları her an karşılarına polis bariyerleri ve bürokratik engeller çıkarıldığını belirterek, "Eğer bu ülkede işçi hakkını aradığında cezaevine gidiyorsa, o zaman doğrudan kölelik kanunu çıkarsınlar da adımızı bilelim" diyerek tepki gösterdi. İşçiler de “Biz bakanlarınıza güvendik ama oyalama taktiği yaptılar. Bizim hesaplarımıza paralar yatmadan bu işten asla vazgeçmeyeceğiz. Ne kadar engel çıkarırlarsa çıkarsınlar, perşembe günü saat 12.00’de Yıldızlar SSS Holding’in önünde olacağız!" dedi.