‘Bürokrasiyi alaşağı ederiz’ demişti; Nureddin Nebati'ye tepki yağdı!

17 Mart 2022 Perşembe, 11:18

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün akşam Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Nebati’nin yabancı yatırımcılara yönelik, “Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konuda şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz” ifadelerini kullanmasına tepki yağdı.

Nebati’ye gösterilen tepkilerden bazıları şu şekilde:

"YATIRIMCI, SENİN GÖZLERİNDEKİ IŞILTI İÇİN GELMEZ"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır:

"Bakan Nebati; Doğrusu bizde sistem yok, hukuk yok…Kişiye göre, duruma göre şekil alırız rahat olun diyor. Yatırımcıya böyle mi güven vereceksiniz? Yatırımcı, senin ‘gözlerindeki ışıltı’ için gelmez Nebati! Tek adam zihniyetinin ülkeyi getirdiği noktaya bakın. Yazık!"

"TÜRKİYE ELBETTE BU GÜNLERİ DE AŞACAK"

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak:

" ‘Şecaat arz ederken, sirkatin söylemek’ tam da buna denir. Sözlerin sahibi bu ülkede kurumların ve hukukun tek bir kişinin iki dudağına baktığını, hukuki güvencenin olmadığını bundan daha açık ifade edemezdi. Türkiye elbette bu günleri de aşacak"

"SANKİ İKİNCİ EL CEP TELEFONU SATIYOR"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz:

"La havle! Bakanlık yapmıyor, ikinci el cep telefonu satıyor sanki. Garantisi benim abim! Zaten alıştınız, devlet aklı ve ahlakının yoksunluğunun vücut bulmuş halisiniz. Bürokrasiyi alaşağı edin, mevzuatı da değiştirin, hukuk da arkadan gelir değil mi?"

"YATIRIMCILAR İŞTE TAM DA BU SEBEPLE TÜRKİYE GELMİYOR"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan:

"Hukuku, devlet geleneğini yok edip tek adama sığındılar. Güven yok, tek adam var. Yatırımcılar işte tam da bu sebeple Türkiye gelmiyor!"

"GÖZLERDEKİ IŞILTI İKNA ETMEYİNCE..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel:

"Gözlerdeki ışıltı ile ikna edemeyince bürokrasiyi alaşağı edip, mevzuatı değiştirerek ikna etmeye çalışıyorlar. Yatırımcıyı kaçıran bürokratlar ya da mevzuat değil, sizin hukuk tanımaz tavrınız ve bugün söylediğini yarın inkar eden genel başkanınız"

"NİYE TEK ADAMA KARŞIYIZ ANLADINIZ MI?"

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt:

"Bakan Nebati yabancı yatırımcılara mevzuatı değiştirme garantisi vererek, ‘Bir problem mi yaşadınız. Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz.’ demiş. Niye tek adama karşıyız anladınız mı?"

BU ÜLKE VE BU DEVLET SÖMÜRGE DEĞİL

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu:

"Bakan Nebati’den yabancı yatırımcılara: ‘Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz…’ Unutma; önünüzde de bu ülkenin ve devletin sahibi millet var. Bu ülke ve bu devlet sömürge değil"