‘Bürokrasiyle değil kanserle savaşalım’

Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2024 - 04:00

Tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan LÖSEV gönüllüsü Asya Türker (19) yaptığı konuşmada kendisinin şanslı olduğunu, herkesin tedavi şansı bulamadığını söyledi.

‘SARAYLARDA YAŞATACAĞIZ”

Türker, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne tam ruhsat verilmesinin öneminin altını çizdi. Sağlık Bakanlığının bu taleplerine yönelik “suiistimal” açıklamasına çok üzüldüklerini belirten Türker, “Sayın Bakan Koca’ya sormak istiyorum: Sesimizi duyurmak istememizin neyi suiistimal, neresi suç ” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan LÖSEV Kurucu Başkanı Dr. Üstün Ezer ise “En güzel şartlarda yaşamak en çok bu çocuklarımızın ve ailelerin hakkı. İnanıyorum ki bir gün bir kişiyi değil onları saraylarda yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

25 yılda önemli mesafe kat ettiklerini söyleyen Dr. Ezer, “Kanser aşısı, gündelik hayatta tüketilen yiyeceklerdeki kimyasal maddelerin tespiti ve bunlara alternatif üretilmesi konusunda da çalışmalarımız var. Yakında büyük müjdelerimiz olacak” dedi.

LÖSANTE Hastanesi’ne de değinen Ezer, “LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinde başarı oranı yüzde 94. Bunu yüzde 100’e çıkaracağız. Neden kanser aşısını bulamayalım? Destek görmeyi beklerken engellerle karşılaşıyoruz. Bürokrasi ile değil kanser ile savaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.