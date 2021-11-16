'Bürokratlar, muhalefete dosya götürüyor' iddiası

16 Kasım 2021 Salı, 12:17

HalkTV’de yayınlanan 'Sözüm Var' programına katılan MAK araştırmanın sahibi Mehmet Ali Kulat, AKP'li bürokratların muhalefet partilerine dosyalar gönderdiğini ileri sürdü.

Şirin Payzın’ın moderatörlüğünü üstlendiği gazeteciler Barış Terkoğlu ve Emin Çapa’nın katıldığı programda konuşan Mehmet Ali Kulat, iktidarın değişeceğini gören bazı bürokratların muhalefet partisi liderlerine ve genel merkezlerine çok önemli bilgi-belge akışı sağladığını iddia etti.

Bu bilginin kendisine bir parti genel başkanı tarafından söylendiğini aktaran Kulat, “İktidar mensubu bazı bürokratlardan, yani iktidarın getirdiği bazı üst bürokratlardan öyle dosyalar gidiyor ki bu ifadeleri bakın özellikle seçerek söylüyorum. O siyasi partilerin liderinin ifadesi; ‘Bunlar genel merkez içerisinde dolaşmasın diye arka tarafta ayrı bir yer tuttuk’ dedi, bir siyasi partinin lideri” ifadelerini kullandı.