Bursa Barutçu Tekstil’de direnen kadın işçilere amonyaklı uzaklaştırma

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 07:00

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten Barutçu Tekstil’de işçiler 108 gündür direniyor. HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz İplik-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan 9 kadın işçinin direnişi fabrika önünde sürerken iddiaya göre işveren, direniş alanına asit dolu bir kamyonet gönderdi. Kamyondan yayılan asitteki amonyak gazından etkilenen 11 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"SONUCU AĞIR OLABİLİRDİ"

İddiaları Cumhuriyet’e değerlendiren Öz-İplik İş Sendikası örgütlenme uzmanı Serkan Açıcı, “Eylem alanımızın yan tarafına bir kamyonet çekmişlerdi. Kamyonun arkasından içinde iplik dolu olduğu görünüyordu. Ancak kamyonun arkasındaki kimyasal amonyak tanklarının önüne karton koyup gizlemişler. Gizlenmiş ve ağızları açık bırakılmış amanyok bidonlarından sızan gaza saatlerce maruz kaldık. Arkadaşlarımızın kusma ve geniz yanması gibi şikâyetleri başladı. Açık havada olduğumuz için daha ağır bir sonuçla karşılaşmadık. Onlara işçi düşmanı diyorduk. Ancak bu artık insan düşmanı bir tutumdur” dedi.

Hastanedeki işçiler, önceki gün taburcu edildi. Konuya ilişkin aradığımız şirket yetkilileri ise söz konusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, işverenin kurumda olmadığını söyledi.



"TEHDİTLER KADINLARI BASTIRAMAYACAK"

Yoksulluğa Feminist İsyan Platformu, Bursa’da direnen tekstil işçileriyle dayanışmak için Barutçu Tekstil’in İstanbul Ofisi önünde dün bir basın açıklaması yaptı. İşverenin direniş alanına ağzı açık asit varilleri taşıyan kamyonet getirdiğine dikkat çeken platform üyelerinden Esma Çağlak, “Patronun baskıları da tehditleri de kadınların bu direnişini bastıramayacak. Kadın işçilerin direnişini bulunduğumuz her alanda yaymaya, feminist isyanımızla bu sömürü ve baskı düzenine karşı direnmeye devam edeceğiz” dedi. Kadınlar, cuma günü saat 15.00’te Bursa’daki Barutçu Tekstil fabrikası önünde işçilere dayanışma ziyaretinde bulunacaklarını söyledi.