Isınmak için yaktıkları ateşe 'tiner' döken işçi yaralandı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:23

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 15:23

Aksaray Konya kara yolu üzerinde bulunan Aksaray Cezaevi şantiyesinde, saat 10.00 sıralarında kaynak işi yapan işçilerin, ısınmak için tenekede yaktıkları ateşe tiner dökülünce parlama oldu.

EL, YÜZ VE AYAĞINDA YANIKLAR OLUŞTU

Tineri döken işçi Ömer Kaya’nın el, yüz ve ayağında yanıklar oluştu. Arkadaşlarının müdahale ettiği Kaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.