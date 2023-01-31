Isınmak için yaktıkları ateşe 'tiner' döken işçi yaralandı
Aksaray Cezaevi şantiyesinde çalışan işçilerin ısınmak için tenekede yaktıkları ateşe tiner dökülünce parlama oldu. Tineri döken el, yüz ve ayağında yanıklar oluşan işçi Ömer Kaya (45) hastaneye götürüldü.
Aksaray Konya kara yolu üzerinde bulunan Aksaray Cezaevi şantiyesinde, saat 10.00 sıralarında kaynak işi yapan işçilerin, ısınmak için tenekede yaktıkları ateşe tiner dökülünce parlama oldu.
EL, YÜZ VE AYAĞINDA YANIKLAR OLUŞTU
Tineri döken işçi Ömer Kaya’nın el, yüz ve ayağında yanıklar oluştu. Arkadaşlarının müdahale ettiği Kaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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