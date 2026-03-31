Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 54 kişi gözaltına alındı... Siyasilerden peş peşe tepkiler: 'Tarihe kapkaranlık bir dönem olarak geçeceksiniz!'

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ya da örgüte üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından siyasilerden tepkiler yağdı.

"BOZBEY, 7 YIL ÖNCE AYRILDIĞI NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNE İLİŞKİN BİR SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci: "31 Mart 2024’te millet sandıkta açık ve net bir irade ortaya koydu. Türkiye’nin dört bir yanında yurttaşlar değişim talebini güçlü biçimde ifade etti, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin birinci partisi konumuna getirdi. Aradan iki yıl geçti. 31 Mart’ın yıl dönümüne yine bir şafak operasyonu haberiyle uyandık. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, görevinden 7 yıl önce ayrıldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aradan geçen onca yıla rağmen bugün düğmeye basılması, bu sürecin hukuki saiklerle açıklanamayacağını açık biçimde ortaya koyuyor. Sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabullenemeyen anlayış, çözümü gözaltında ve operasyonlarda arıyor. Bursa’da da Türkiye’nin dört bir yanında da irade milletindir. O iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"DEMOKRASİYE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN VE GÜÇ KAYBININ YARATTIĞI KORKU..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve ailesi hakkında verilen gözaltı kararı, yine bir şafak vakti evinin basılması ve aranması, hukukun, siyasetin emrine verildiğini ortaya koyan vahim bir tablodur. Bu girişim, yalnızca bir belediye başkanına değil; Bursa halkının sandıkta tecelli eden iradesine yönelmiş açık bir müdahaledir. Demokrasiye tahammülsüzlüğün ve güç kaybının yarattığı korku, bu tür operasyonlarla örtülmeye çalışılmaktadır. Biz biliyoruz ki; halkın oyuyla kazanılamayan belediyeler, yargı eliyle teslim alınmak istenmektedir. Ancak millet, iradesine uzanan hiçbir eli kabul etmeyecektir. Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz."

"BOZBEY'İN GÖZALTINA ALINMASI TESADÜF DEĞİL, AÇIK BİR SİYASİ MESAJDIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Yargıyı bir baskı aracına dönüştüren iktidar, kendi gibi düşünmeyen hiç kimseye yaşam hakkı tanımıyor. Hukuk, adalet dağıtmak yerine susturmanın, sindirmenin aracı haline getiriliyor. CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğu 31 Mart’ın yıl dönümünde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması tesadüf değil, açık bir siyasi mesajdır. Bu, sadece bir belediye başkanına değil; sandıkta ortaya çıkan iradeye demokrasiye ve halkın tercihine yönelik bir müdahaledir. Baskıyla, gözdağıyla, yargıyı araçsallaştırarak halkın iradesi yok sayılamaz. Bu adaletsiz düzene teslim olmayacağız!"

"TARİHE KAPKARANLIK BİR DÖNEM OLARAK GEÇECEKSİNİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: "Milletin sandıkta vermediği yetkiyi, yargı yoluyla ele geçirmeye çalışıyorsunuz. 860 bin oyla tecelli etmiş halk iradesini bu iktidar yok sayıyor. Bir belediye başkanı düşünün, eşi ve kızıyla birlikte, sabahın kör vaktinde gözaltına alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, seçilmiş belediye başkanlarını hedef alan bu gözaltılar kimseyi sindirmez. Bizleri asla sindirmez. 'Milli irade' diyenlerin yüzü kızarıyor mu? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hazmedemediğiniz şekilde Türkiye’nin birinci partisi olan CHP iktidar olacak. Halkın vicdanı, yaşananları unutmayacak. Tarihe, kapkaranlık bir dönem olarak geçeceksiniz."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: "AKP’li belediyelere verilen soruşturma izni sayısını açıklayan İçişleri Bakanı’na soralım: Sabahın köründe evinde baskına uğrayan bir AKP’li var mı? Türkiye’de bulunan 1407 belediye içinde gözaltına alınıp tutuklanan AKP’li MHP’li belediye olmaması, buna karşılık tüm operasyonların CHP’li belediyelere yöneltilmesi, adaletsizliğin ve yargının / kolluğun araçsallaştırılması değilse nedir?"

"TÜM BURSALILARI İRADELERİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM!"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk: "Ankara yolundan Bursa’ya geri dönüyorum, tüm Bursalıları Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası önüne iradelerine sahip çıkmaya davet ediyorum! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey gözaltında, daha dün bir başka belediye başkanımız, ondan önce bir diğeri, kim bilir yarın hangi başkanımız olacak! Bursa’nın iradesine de, bu ülkenin demokrasisine de biz sahip çıkacağız. Bu karanlık düzen kurulurken susanlardan olmayacağız."

"YÖNTEM TANIDIK, SENARYO AYNI. AÇIK BİR İTİBARSIZLAŞTIRMA YÖNTEMİDİR"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal: "Belediye belediye dolaştırılan bir hukuksuzluk pratiğiyle karşı karşıyayız. Bu zincire şimdi de Bursa’yı eklediler. Yöntem tanıdık. Senaryo aynı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in davet edilse kendi iradesiyle gidip ifade verebileceği açıkken; sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına alınması, açık bir itibarsızlaştırma yöntemidir. Kamuoyu önünde peşin hüküm yaratma çabasıdır. Seçmenin iradesinin yok sayılmasına da, hukukun araçsallaştırılmasına da, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesine de izin vermeyeceğiz. Demokratik hukuk devleti ilkesinden, adaletten ve halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeden yana durmaya devam edeceğiz. Demokrasi ve adalet için bu rejimle mücadeleden bir adım geri atmayacağız.