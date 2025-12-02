Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da 8 kaçak göçmen yakalandı, organizatörler gözaltına alındı!

Bursa'da 8 kaçak göçmen yakalandı, organizatörler gözaltına alındı!

2.12.2025 10:31:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Bursa'da 8 kaçak göçmen yakalandı, organizatörler gözaltına alındı!

Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 8 yabancı uyruklu şahsı taşıyan araçları Kuzey Marmara Otoyolu ile Bursa-İzmir Otobanı kuzey gişelerinde durdurarak yakaladı. Yakalanan şahısların kimliksiz olanlar, vize ihlali yapanlar ve başka illerde kaydı bulunanlar olduğu belirlendi.

Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları, göçmenlerin kişi başı 10 bin lira ve 200 dolar karşılığında organizatörlerle anlaşarak, İstanbul'dan İzmir'e taşındıklarını ortaya çıkardı.

Kaçak göçmenlerin, İzmir üzerinden deniz yoluyla Yunanistan ve ardından Avrupa ülkelerine geçmeyi planladıkları tespit edildi.

Göçmenleri taşıdığı belirlenen sürücüler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyet birimlerinin bölgedeki denetim ve operasyonlarının artarak süreceği öğrenildi.

İlgili Konular: #Bursa #Operasyon #kaçak göçmen

İlgili Haberler

Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı!
Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı! Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Fas ve Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.
Osmaniye’de 9 kaçak göçmen yakalandı: 3 şüpheli tutuklandı
Osmaniye’de 9 kaçak göçmen yakalandı: 3 şüpheli tutuklandı Osmaniye’de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.
Durdurulan TIR'dan 16 kaçak göçmen çıktı!
Durdurulan TIR'dan 16 kaçak göçmen çıktı! Hatay'da polisin dur ihtarında bulunduğu TIR'da ülkeye yasadışı yollarla giren 16 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda soktuğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.