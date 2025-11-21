Osmaniye’de 9 kaçak göçmen yakalandı: 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol üzerine oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede, 18 Kasım’da uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta yapılan kontrolde, kimliksiz Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmen tespit edildi. Araç sürücüleri Ömer E. ve yanındaki Ammar A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan aynı uygulama noktasında 19 Kasım’da durdurulan otomobilde de kimliksiz 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi. Araç sürücüsü Abit Ç. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin arından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan toplam 9 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne daha sonra ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.