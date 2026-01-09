Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 3 gözaltı!

Bursa'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 3 gözaltı!

9.01.2026 10:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bursa'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 3 gözaltı!

Yıldırım ilçesinde alacak kavgasında Eren B., arkadaşı Alican A.'yı sol dizinden bıçaklayarak yaraladı. Kaçan Eren B. ile yanındaki 2 kişi, kısa süre sonra yakalandı.

Kaplıkaya Mahallesi 4'üncü Kaya Sokak’ta dün saat 23.00 sıralarında kanlı biten bir kavga meydana geldi.

İddiaya göre; aralarındaki alacak meselesini konuşmak için buluşan Alican A. (20) ile Eren B. (21), Nurullah Ö. (20), Mert K. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Eren B., yanındaki bıçakla arkadaşı Alican A.'yı sol dizinden bıçakladı.

Alican A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alican A. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Eren B. ile yanındaki Nurullah Ö. ve Mert K.'yi kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin yanında 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Bursa #kavga #yaralı #alacak

İlgili Haberler

Sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı
Sanayi sitesinde alacak-verecek kavgası: 4 yaralı Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki 4. Sanayi Sitesi’nde iki grup arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 4 kişi yaralandı.
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var! Aksaray'da OSB'de bir fabrikada alacak verecek meselesi yüzünden tartışan tarafların kavgası kanlı bitti. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'da silahlı alacak kavgası: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şanlıurfa'da silahlı alacak kavgası: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Şanlıurfa’da 2 grup arasında çıkan pompalı tüfekli 'alacak' kavgasında, Ali Eskiler’in (23) hayatını kaybetmesine, 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.