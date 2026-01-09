Bursa'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 3 gözaltı!

Kaplıkaya Mahallesi 4'üncü Kaya Sokak’ta dün saat 23.00 sıralarında kanlı biten bir kavga meydana geldi.

İddiaya göre; aralarındaki alacak meselesini konuşmak için buluşan Alican A. (20) ile Eren B. (21), Nurullah Ö. (20), Mert K. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Eren B., yanındaki bıçakla arkadaşı Alican A.'yı sol dizinden bıçakladı.

Alican A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alican A. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Eren B. ile yanındaki Nurullah Ö. ve Mert K.'yi kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin yanında 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.