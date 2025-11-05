Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

5.11.2025 10:09:00
Aksaray'da OSB'de bir fabrikada alacak verecek meselesi yüzünden tartışan tarafların kavgası kanlı bitti. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren PNRDOOR adlı fabrikada korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Alpay Ç. (33) adlı şahıs, fabrikaya gelerek işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Alpay Ç. yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ (37), Ahmet P. (35) ve Emrah P.'ye (51) ateş etti.

Kurşunların hedefi olan üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ZANLI SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuğrul Pınardağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Alpay Ç. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken; saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

