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Bursa’da alevler yeniden yükseldi: O köye 'yasak' geldi!

Bursa’da alevler yeniden yükseldi: O köye 'yasak' geldi!

28.07.2025 19:00:00
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İHA
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Bursa’da alevler yeniden yükseldi: O köye 'yasak' geldi!

Bursa’da Harmancık ilçesindeki orman yangını akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. Çakmak Köyü’nde rüzgarla şiddetlenen yangın sonrası köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Bursa’nın Harmancık ilçesi Meyran rampası mevkisinde orman yangını yeniden etkili oldu. Ormanlık alanda yükselen alevlere çok sayıda kara ve hava ekibi müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çakmak Köyü’nde rüzgarla şiddetlenen yangın sonrası köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Yangına müdahale anları dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Alevlerin yükseldiği anlar ve ekiplerin zorlu çalışması saniye saniye kaydedildi.

Bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

İlgili Konular: #Bursa #Yangın