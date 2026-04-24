Bursa'da arazi kavgası kanlı bitti: Yaralılar var

24.04.2026 08:55:00
Güncellenme:
DHA
İnegöl ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında çıkan baltalı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırsal Sarıpınar Mahallesi’nde dün akşam saat 23.00 sıralarında baltalı ve sopalı kavga meydana geldi.

İddiaya göre; Yasin D. (29) ve Özgür S. (40), arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet nedeniyle daha önce mahkemelik oldu. Dava devam ederken İstanbul’da yaşayan Yasin D., üvey babası Mustafa S. (54) ile birlikte Sarıpınar Mahallesine gelip, geçmiş davada Özgür S. lehine şahitlik yapan Yüksel C. (39) ile tartıştı.

Taraflar arasındaki tartışma yakınlarının da katılmasıyla baltalı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Yasin D., Mustafa S., Osman C. (68) ve Yüksel C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yasin D. ile Mustafa S. İnegöl Devlet Hastanesi’ne, Osman C. ile Yüksel C. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Bursa #kavga #arazi

İlgili Haberler

Kayseri’de akraba kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı Kayseri Kocasinan’da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı; olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı Malatya'nın Akçadağ ilçesinde husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Mardin'de silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var Kızıltepe ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Muhammed Angay hayatını kaybetti, R.A. ve S.A. ise yaralandı. Polis ekipleri, olaydan sonra kamyonetle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.