Bursa'da baba oğul kavgası kanlı bitti: Yaralı var!

27.12.2025 10:09:00
Osmangazi ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda baba, oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 3’üncü Park Sokak’ta bulunan bir evde saat 01.30 sıralarında aile faciası yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; A.Ş. (50) ile oğlu Ö.Ş. (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ş., babası A.Ş.’yi karın bölgesinden bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı babaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. A.Ş., ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevresinde ayrıntılı çalışma yaptı. Şüpheli Ö.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

