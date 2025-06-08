Bursa'da bayramda kahreden olay: Denize giren iki kardeşi ölüm ayırdı

Her yaz artan boğulma vakaları, özellikle deniz, göl ve
havuz gibi su kaynaklarında yaşanan kazalar nedeniyle ciddi bir halk sağlığı
sorunu olmaya devam ediyor.
Kahreden haberin bu seferki adresi Bursa oldu.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Sahili'nde, denize giren
iki yabancı uyruklu kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti, diğeri ise son
anda kurtarıldı.
ACI HABER GELDİ
Olay, iskeleden denize atlayan kardeşlerin bir süre sonra
çırpınmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine
bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik botunun müdahalesiyle kardeşlerden biri sudan
çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, diğer kardeşin ise cansız bedenine
ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.