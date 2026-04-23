Bursa'da bir evde yangın: Can kaybı var

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak'ta 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemelerde 33 yaşındaki Onur Özlem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunun büyük bölümü yanan Onur Özlem'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Dumandan etkilenen Özlem'in 84 yaşındaki babaannesi Ünzile Özlem ise 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.