Samsun’da yangın... Anne ve 6 aylık bebeği hastanelik oldu

23.04.2026 08:49:00
İHA
İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 6 aylık bebeği hastanelik oldu.

Fevziçakmak Mahallesi’nde dün saat 21.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli ısıtıcının bebek bezinin tutuşturması sonucu evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangın büyümeden müdahale edip söndürürken, yangında dumandan etkilenen Büşra B. (30) ile 6 aylık bebeği E.A.B., sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Pendik'te iş merkezinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi Pendik’te 6 katlı bir iş merkezinin giriş katında çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta tedavi edildi.
Bakırköy'de yatta çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti Bakırköy'de kıyıda bulunan bir yatta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilendiği öğrenilen Abdullah Çevik (57) hayatını kaybetti.
Tekirdağ'da korkutan yangın... Seyir halindeki araç alev aldı Tekirdağ'da seyir halindeki araç alev alev yandı. Aracı demir yığınına dönen sürücü gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.