Bursa'da da hissedildi... Belediye Başkanı Bozbey'den 'deprem' açıklaması!

Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında saat 14.55 sıralarında 5 büyüklüğünde ve yerin 6.71 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise, depremin 5.3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Deprem, İstanbul'un yanı sıra Bursa'da de şiddetli bir şekilde hissedildi.

"ŞU ANA KADAR BİLDİRİLMİŞ OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Depreme ilişkin bir açıklamada bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Marmara! Marmara Denizi’nde meydana gelen ve kentimizde de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem sonrası Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve ilgili birimlerimize şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir."