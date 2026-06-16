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Bursa’da feci kaza: 4 yaralı

Bursa’da feci kaza: 4 yaralı

16.06.2026 22:03:00
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İHA
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Bursa’da feci kaza: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 5 metre sürüklendi.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran Sokak’ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Aylin Y. (44) yönetimindeki 16 LVU 58 plakalı cip, Vedat Ç. (28) yönetimindeki 48 DG 673 plakalı otomobile yandan çarpıp 5 metre sürükledi. Kaza sonucu sürücüler ile cipteki yolcu Ayşe Ç. (43) ile otomobildeki yolcu Ayişe Ç. (66) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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