6.01.2026 08:33:00
Güncellenme:
DHA
Bursa’da feci kaza... İki otomobil birbirine girdi: Yaralılar var!

İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa- Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde dün saat 22.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bursa’dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Muhammed Burak K. (30) yönetimindeki 16 BOE 303 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan Hasan K. (33) idaresindeki 33 EF 193 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 16 BOE 303 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Reyhan K. (27) ile diğer araçtaki yolcular Pelin K. (31) ve T.K. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #kaza #Bursa #yaralı

