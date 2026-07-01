Bursa'da feci kaza... İşçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kurşunlu Mahallesi Gençali Kavşağı'nda sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis yan yattı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 15 işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.