Bursa’da istinat duvarı çöktü, mahallede panik yaşandı

Olay, Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Eğridere Sokak’ta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan sitenin istinat duvarının çökmesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandı.

Çökmenin ardından çevrede bulunan yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak çevreyi emniyet şeridiyle kapattı. itfaiye ekipleri olası bir ikinci çökme riskine karşı bölgede inceleme yaptı. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirlendi.

Olası bir tehlikeye karşı bazı araç sahipleri araçlarını hızla güvenli bölgelere çekerek bölgeden uzaklaştırdı.

Kamaraya yansıyan görüntülerde istinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğü, çevrede bulunan yurttaşların ise panikle olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

İstinat duvarının çökme nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.