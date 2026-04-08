Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da kanlı tartışma... 14 yaşındaki çocuk vuruldu!

8.04.2026 09:48:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Bursa'da çıkan silahlı kavgada tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'ne dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen şahıs veya şahıslar kamyonetle geldi.

Mahalleye yeni taşındığı öğrenilen kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, tabancayla ateş açılması sonucu Hazar C. (25) ile B.C. (14) yaralandı.

Yaralılar, yakınları tarafından özel araçla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 5 adet boş kovan bulurken, şüpheli şahıs veya şahıslar olay yerinden kaçtı.

Kavgada kamyonetin camlarının kırıldığı görüldü.Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #Çocuk #Bursa #silahlı saldırı #husumet

Ankara'da emekli uzman çavuş ailesini katledip, intihar etti! Sincan ilçesinde emekli Uzman Çavuş, tabanca ile eşini ve bir kızını öldürüp, bir kızını da yaraladıktan sonra kendi yaşamına son verdi. Olayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği aktarıldı.
Leyla Aydemir davasında duruşma öncesi dikkat çeken gelişme: 'Baskı' nedeniyle avukatla yollar ayrıldı Ağrı'da görülen Leyla Aydemir davasında kritik duruşmaya günler kala anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı ve davayı herhangi bir avukatla sürdürmeyeceği öğrenildi. Gözler 10 Nisan tarihinde yapılacak duruşmaya çevrildi.
Levent'teki İsrail konsolosluğu önündeki saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi Beşiktaş'ta, İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.