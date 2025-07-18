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Bursa'da 'kimyasal koku' krizi büyüyor... Hastaneye kaldırılanlar var!

Bursa'da 'kimyasal koku' krizi büyüyor... Hastaneye kaldırılanlar var!

18.07.2025 09:57:00
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İHA
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Bursa'da 'kimyasal koku' krizi büyüyor... Hastaneye kaldırılanlar var!

Nilüfer ilçesinde bir süredir havaya gece kimyasal salınım yapıldığı iddia edilen mahallede nefes almakta güçlük yaşayan 2 yurttaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay üzerine AFAD ekipleri mahallede kimyasal ölçüm gerçekleştirdi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kimyasal koku krizi büyüyor. İlçeye bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Çamlık Bulvarı ve çevresinde yaşayan yurttaşlar, geceleri sanayi bölgesinden yayılan yoğun kimyasal kokulara maruz kalıyor.

Özellikle Kayapa Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Referans Koru Sitesi sakinleri, bu kokuların sağlıklarını tehdit ettiğini ve yaşam kalitelerini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor.

İddiaya göre; dün gece saat 23.00 sularında başlayan keskin koku, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Mahallede yaşayan yaşlı bireyler başta olmak üzere birçok kişi nefes darlığı, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikâyetlerle karşı karşıya kaldı.

İki yaşlı yurttaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri olay yerine gelerek ölçüm çalışması başlattı, ancak koku kaynağı henüz net olarak tespit edilemedi.

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"SESİMİZİ DUYUN"

Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, yaptığı açıklamada "Her gece saat 11 gibi başlayan bu koku, sabaha karşı tekrar evlerimize giriyor. Fabrika olduğu düşünülüyor ama tespit edilemiyor. Yetkililer geldiğinde koku bir şekilde yok oluyor. Bu mahallede nefes almak bile mücadeleye dönüştüyse, artık kimse susmamalı. Mahalle bizim, sorun hepimizin" dedi.

Mahalle sakinleri, çevre mevzuatına uymayan işletmelerin tespit edilmesini, gece saatlerinde yapılan emisyon salınımlarının sürekli izlenmesini ve sorumlu işletmeler hakkında yasal işlem başlatılmasını talep ediyor. Ayrıca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden ve Nilüfer Belediyesi’nden konuyla ilgili bilgi paylaşımı bekleniyor.

Öte yandan mahalle sakinleri ise "Bizler, bu mahallenin sakinleri olarak, temiz hava hakkımızı savunuyoruz. Sağlığımızı tehdit eden bu durumun bir an önce çözülmesi için tüm yetkilileri göreve, medyayı ise sesimizi duyurmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

İlgili Konular: #Bursa #Koku #kimyasal koku

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