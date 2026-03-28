Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi Deniz Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk binanın 2’nci katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmaması nedeniyle, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.