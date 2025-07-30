Bursa'da son durum: '10 bin futbol sahası alanı kaybedildi'

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki çıkan orman yangını 5. gününde.

Ekipler çalışmalarına devam ederken yangın bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey açıklamalarda bulundu.

Bozbey, Çamoğlu bölgesinde bir alanda yeniden yangın başladığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

"BURSA BÖYLE BİR FACİAYI GÖRMEDİ"

Başkan Bozbey, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "10 bin stadyum, futbol sahası alana kadar alanın" kaybedildiğini açıkladı.

Bozbey, Gürsu'da 1370 hektar, Harmancık'ta ise yaklaşık 4 bin 700 hektar civarındaki alanın kaybedildiğini söyledi. Bozbey, "Gürsu'da 1370 hektar alanımızı kaybettik. Harmancık'ta ise yaklaşık 4 bin 700 hektar civarındaki alanımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bursa böyle bir faciayı uzun yıllar görmedi" ifadelerini kullandı.

Bursa'da orman yangınının ortasında kalan 48 dönümlük nektarin bahçesinin zarar görmemesi ise dikkat çekti.