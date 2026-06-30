Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'nda yangın: 4 dükkana sıçradı, çökmeler yaşandı

Osmangazi ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi Danış Sokak'ta bulunan tarihi Kayıhan Çarşısı'nda, ikinci el mobilya satan 2 katlı iş yerinin üst katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler bir anda ahşap binayı sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı.
Çevrede büyük panik yaşanırken; alevlerin sardığı dükkanlardaki esnaf, eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Binalarda çökmeler de meydana gelirken, yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.