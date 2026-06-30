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Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'nda yangın: 4 dükkana sıçradı, çökmeler yaşanıyor

Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'nda yangın: 4 dükkana sıçradı, çökmeler yaşanıyor

30.06.2026 10:44:00
Güncellenme:
AA DHA
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Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'nda yangın: 4 dükkana sıçradı, çökmeler yaşanıyor

Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki bir dükkanda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Osmangazi ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi Danış Sokak'ta bulunan tarihi Kayıhan Çarşısı'nda, ikinci el mobilya satan 2 katlı iş yerinin üst katında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler bir anda ahşap binayı sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı.

Çevrede büyük panik yaşanırken; alevlerin sardığı dükkanlardaki esnaf, eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Binalarda çökmeler de meydana gelirken, yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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