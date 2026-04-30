Bursa’daki avukat cinayeti soruşturması... 7 gözaltı, dosyaya gizlilik kararı

Bursa’da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren avukat Hatice Kocaefe cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın asli faili ile birlikte toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

DOSYA HAKKINDA GİZLİLİK KARARI ALINDI

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri sürerken, dosya hakkında gizlilik kararı alındığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, soruşturmanın her yönüyle titizlikle yürütüldüğü, kamuoyunun gelişmeleri resmi açıklamalar üzerinden takip etmesi gerektiği belirtildi.

HUKUK CAMİASINDAN KINAMA MESAJLARI

Öte yandan Kocaefe'nin ölümü, hukuk camiasında ve toplumda derin üzüntüye sebep olurken barolar, meslektaşları ve sivil toplum kuruluşları peş peşe kınama mesajları paylaştı.