Bursa’daki avukat cinayeti soruşturması... 7 gözaltı, dosyaya gizlilik kararı

30.04.2026 14:28:00
Gürsu ilçesinde avukat Hatice Kocaefe’nin öldürülmesi olayı ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan dosya hakkında gizlilik kararı alındığı bildirildi.

Bursa’da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren avukat Hatice Kocaefe cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın asli faili ile birlikte toplam 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

DOSYA HAKKINDA GİZLİLİK KARARI ALINDI

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri sürerken, dosya hakkında gizlilik kararı alındığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, soruşturmanın her yönüyle titizlikle yürütüldüğü, kamuoyunun gelişmeleri resmi açıklamalar üzerinden takip etmesi gerektiği belirtildi.

HUKUK CAMİASINDAN KINAMA MESAJLARI

Öte yandan Kocaefe'nin ölümü, hukuk camiasında ve toplumda derin üzüntüye sebep olurken barolar, meslektaşları ve sivil toplum kuruluşları peş peşe kınama mesajları paylaştı.

İlgili Haberler

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni iddianame: Bıçak katil zanlısının babasına ait çıkmıştı... Baba hakkında hapis cezası istendi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetinde kullanılan bıçağın fail Efe Çekli’nin babası Yusuf Çekli’ye ait olması nedeniyle kamu davası açtı. Düzenlenen iddianamede Yusuf Çekli hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
Hakan Çakır cinayetine ilişkin davada yeni gelişme: Gerekçeli karar açıklandı Ankara'da 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın öldürülmesine ilişkin davada sanıklara verilen cezaların gerekçesi açıklandı. Gerekçede, sanıkların birlikte hareket ederek pala, bıçak ve çivili sopalarla saldırdıkları, eylem üzerinde ortak hakimiyet kurdukları ve öldürme kastıyla hareket ettiklerinin kabul edildiği kaydedildi.
Depoya kurşun yağdırdılar: Avukat hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı Bursa'nın Gürsu ilçesinde depoya düzenlenen silahlı saldırıda avukat hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.