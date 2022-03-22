Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan açıklama

22 Mart 2022 Salı, 22:21

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi ise saat 17.10’da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 7.4 kilometre olarak duyurdu.

İÇİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından “Bursa – Mustafakemalpaşa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlarla yapılan görüşme sonrası an itibariyle olumsuz bir durum olmadığı bilgisi alınmıştır. Alanda tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Bursa” açıklamasında bulundu.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

Çevre ilçelerden de hissedilen depremle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtilerek “Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

“STRES BİRİKTİRİYOR”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa’daki depremi değerlendirdi.

Görür, şunları belirtti: