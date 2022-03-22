Son Dakika: Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Bursa'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.
Saat 17.10'da gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2022
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Mustafakemalpasa (Bursa)
Tarih-Saat : 22.03.2022, 17:10:55 TSİ
Enlem : 40.0666 N
Boylam : 28.6246 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/KgKrKQYbr4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SABAH SAATLERİNDE DE MEYDANA GELMİŞTİ
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 07.22'de de Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem olmuştu.
Depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçülmüştü.
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