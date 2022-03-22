Son Dakika: Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa'da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 17:17
Son Dakika: Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. 

Saat 17.10'da gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

SABAH SAATLERİNDE DE MEYDANA GELMİŞTİ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 07.22'de de Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem olmuştu.

Depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçülmüştü.



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