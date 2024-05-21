Bursa Erkek Lisesi 141. Pilav Günü’nü gerçekleştirecek
Bursa Erkek Lisesi mezunları ve öğrencileri 141. Pilav Günü etkinliğiyle bir araya geliyor.
Bursa Erkek Lisesi, 141. Pilav Günü etkinliğiyle mezunlarını ve öğrencilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30’da yapılacak ön programla başlayacak etkinlikler 26 Mayıs Pazar günü saat 9.30’de Heykel’de Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma, ve yapılacak bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle devam edecek daha sonra saat 10.00’da program başlayacak.
141. Pilav Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği (BELMD) Yönetim Kurulu Üyesi Atıf Görüşün BELMD olarak okulda yürüttükleri projelerden şu ifadelerle bahsetti:
"Bursa Erkek Lisesi Abdülhamit’in ‘bu okullarda din değil sadece bilim dersi verilecek’ vasiyeti üzerine yapılan 5 okuldan birisi. Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği olarak 2007’de kurulduk. O zamandan beri okulun fiziki yapısını geliştirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar Abdülhamit’in yaptığı eski binayı restore ettirdik, Deprem yönetmeliğine uygun olmayan pansiyon ve spor salonunu yıktırdık. Yeni pansiyon ve belediyenin de katkılarıyla modern bir spor salonu yaptırdık. Bu işleri sadece derneğimiz üyelerinin desteği ve bağışlarla yaptık. Bu sene de 141. yılımızı kutluyoruz, gururluyuz."
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