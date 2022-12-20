Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 14'ü kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
Video Haberler
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- Nusret alay konusu oldu
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- 'Kazanacak aday vurgusu yaptık'
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- 'Hesap hatası var'
- İşte kar beklenen iller...
- Google'dan Ekrem İmamoğlu skandalı!
- Kadıköy'de yüzlerce 'hayvan boynuzu' ele geçirildi
- 'Başka parti karışmamalı'