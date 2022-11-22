Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Bursa-İstanbul deniz otobüslerinden bazı seferler iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok!
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Karkamış'a roket saldırısı: Ölü ve yaralılar var!
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı
- Ekvador taraftarından Katar'a 'para' işareti!