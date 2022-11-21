Bursa-İstanbul deniz otobüsünde seferler iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
Bursa ile İstanbul arasında 13.30 ile 15.25 arasındaki 4 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
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