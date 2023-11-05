Metro seferlerine 'lodos' engeli

Yayınlanma: 05.11.2023 - 12:55

Güncelleme: 05.11.2023 - 12:56

Marmara Bölgesi'nde yaşanan şiddetli fırtına, Bursa’daki metro seferlerini de vurdu. Bursaray Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu, Acemler-Şehreküstü arasındaki seferler durduruldu.

BURULAŞ’tan yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi:

"Yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle BursaRay Sırameşeler istasyonunda kataner telinin zarar görmesi sonucu BursaRay işletimi kısa süreli olarak durdurulmuştur. Acemler - Şehreküstü istasyonları arasında ulaşım otobüslerle sağlanacaktır."

Arızanın ise ne zaman giderileceği hakkında bilgi verilmedi.