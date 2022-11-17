BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğün'ün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İHA
17 Kasım 2022 Perşembe, 11:56
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferlernin iptal edildiği açıklandı.

BUDO'nun iptal edilen seferler şu şekilde;

13.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas)

14.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15.25'daki Armutlu (İhlas)- (Bursa (Mudanya)


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