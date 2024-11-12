Bursa korkunç kaza... Sandalyeden kafa üstü düşen çocuk ağır yaralandı!

İnegöl ilçesinde, oyun oynarken üzerine çıkıp ayakta durduğu sandalyeden kafa üstü düşen "0 yaşındaki M.B., ağır yaralandı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.

Bursa korkunç kaza... Sandalyeden kafa üstü düşen çocuk ağır yaralandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:41

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir sitedeki dairede dün saat 23.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; oyun oynarken sandalyenin üstüne çıkarak ayakta duran M.B. (10), dengesini kaybederek, kafa üstü düştü. Bayılan çocuk ailesi tarafından özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Burada tedavi altına alınan M.B.’nin, kafatasında kırık olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Bursa #Çocuk #düştü #sandalye

İlgili Haberler

Ölüdeniz’de yemek yiyen çocuk, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı

Ölüdeniz’de yemek yiyen çocuk, tepesine inen yamaç paraşütüyle ağır yaralandı
Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu
13 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

13 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler