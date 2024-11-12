Bursa korkunç kaza... Sandalyeden kafa üstü düşen çocuk ağır yaralandı!
İnegöl ilçesinde, oyun oynarken üzerine çıkıp ayakta durduğu sandalyeden kafa üstü düşen "0 yaşındaki M.B., ağır yaralandı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir sitedeki dairede dün saat 23.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; oyun oynarken sandalyenin üstüne çıkarak ayakta duran M.B. (10), dengesini kaybederek, kafa üstü düştü. Bayılan çocuk ailesi tarafından özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Burada tedavi altına alınan M.B.’nin, kafatasında kırık olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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