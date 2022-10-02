Bursa manzarası izlerken 10 metreden düştü
Bursa'da kent manzarasını izlemek için Uludağ yolundaki beton bariyerlere oturan Mevlüt Tiryaki (33) 10 metre yükseklikten düşüp, yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi’nde, 2 Ekim Pazar günü saat 08.00 sıralarında; alkollü olduğu öne sürülen Mevlüt Tiryaki, 34 DF 5368 plakalı otomobili ile çıktığı Uludağ yolunda Bursa kent manzarasını izlemek için beton bariyerlere oturdu.
HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
Bir süre sonra dengesini kaybeden Tiryaki, 10 metre yükseklikten düştü. Diğer sürücüler, boş aracı fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, bariyerlerin üzerinde cep telefonu buldu.
Bölgede çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra aşağıda hareketsiz yatan Tiryaki'yi fark etti. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Merdiven ile aşağı inen ekipler, Tiryaki'yi baygın halde buldu.
KIRIKLAR OLUŞTU
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Tiryaki, halat ve merdivenle düştüğü noktadan güçlükle çıkarıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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