Bursa merkezli 3 ilde narkotik operasyonu: 59 tutuklama

Mudanya ve Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Mudanya ve Mustafakemalpaşa ilçeleri ile Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 İHA, 130 ekip, 10 özel harekat unsuru, 10 narkotik dedektör köpeği, 150 çevik kuvvet unsuru olmak üzere toplam 700 personelle gerçekleştirilen operasyonlarda, 76 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 264 gram esrar, 1 kilo 507 gram sentetik kannabinoid maddesi, 634 gram metamfetamin, 160 gram kokain, 60 sentetik hap, 2 gram AMG ham maddesi, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 76 şüpheliden 59'u tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.