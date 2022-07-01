Bursa merkezli 'fuhuş' operasyonu: Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede
Bursa ve Kocaeli'de, kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti.
Harekete geçen ekipler, dün sabah Bursa'da 9, Kocaeli'de ise 1 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 4'ü aynı aileden 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve üst aralamalarında; 14 cep telefonu, 15 SIM kart, fuhuştan elde edildiği tespit edilen 32 bin lira, 51 dolar, 20 euro ve 27 bin Özbekistan somu ele geçirildi. Çetenin, referansla müşterilerini artırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları belirlendi.
Operasyonda ayrıca 14 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Fuhşa sürüklenen kadınlar, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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