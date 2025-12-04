Bursa Nutku davası öncesi dikkat çeken gelişme: ‘Yargılamadaki niyeti gösteriyor'

19 Mart’ta İBB’ye yönelik operasyon sonrası Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa Nutku’dan alıntı yaptığı paylaşım nedeniyle yargılanan alınan Laiklik Meclisi Sözcüsü, Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona yarın üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. Öte yandan Bursa 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme tarafından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden ek güvenlik ve tedbir önlemlerinin alınması talep edildi. Gerekçe olarak ise Rona’nın üstüne atılı suçun ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ olması gösterildi.

“MUHALİFLERE SALLANAN SOPA”

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, uygulamaya tepki gösterdi. Siyasallaşan yargının muhalifler üzerinde sallanan bir sopaya dönüştüğünü söyleyen Özbay, “Bu uygulama bile yargılamadaki niyeti ortaya koyuyor. Kararın yargılamadan önce verildiğini gözler önüne seriyor” dedi. Bu uygulamanın aynı zamanda duruşma görülmeden Rona hakkında mahkumiyet kararı verilmesi anlamı da taşıdığını vurgulayan Özbay, sözlerine şöyle devam etti:

“SUÇ VE MUHALEFET”

“Türkiye’de artık ‘suç ve muhalefet’ var. Muhalifseniz, muhalif söylemde bulunuyorsanız suçlusunuz. Önce gözaltına alınırsınız, sonra size uygun bir suç üretilir. Şube başkanımızın yargılandığı davada da bu durumu görüyoruz. Belli oluyor ki Kabul edilemez bu suçlama ve uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Eğitim İş olarak yalnızca şube başkanlarımızın değil, tüm eğitimcilerin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu karanlık dönemi de dayanışma ve kararlılık ile aşacağız.”

NE OLMUŞTU?

Özkan Rona, 19 Mart’ta İBB’ye yönelik ilk dalga operasyona tepki olarak yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle 19 Mart akşamı gözaltına alınmış, 20 Mart günü serbest bırakılmıştı. Gözaltı sonrasında 51 gün açığa alınan Rona hakkında hazırlanan ve kabul edilen iddianamede “Suç işlemeye alenen tahrik’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.